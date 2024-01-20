METEO. IN SICILIA TORNA IL FREDDO E QUALCHE PIOGGIA NEL WEEKEND

Le dinamiche meteorologiche del prossimo fine settimana saranno contraddistinte dal transito, sui bacini centrali del Mediterraneo, di una perturbazione di origine atlantica che determinerà, specie ne...

Le dinamiche meteorologiche del prossimo fine settimana saranno contraddistinte dal transito, sui bacini centrali del Mediterraneo, di una perturbazione di origine atlantica che determinerà, specie nel corso della giornata di sabato e domenica, l’instaurarsi di condizioni di moderata instabilità atmosferica sulla nostra Regione ed una generale diminuzione delle temperature che si porteranno su valori in linea con le medie del periodo o poco al di sotto.

Sabato 20 gennaio

Di notte ed al mattino, il cielo si presenterà prevalentemente velato su tutta la Regione. A partire dalle ore centrali della giornata è atteso un graduale incremento della copertura nuvolosa sui settori tirrenici e nord-orientali; in tale contesto, precipitazioni di debole o moderata intensità interesseranno palermitano messinese e catanese. Tali fenomeni potranno, localmente, anche assumere carattere di rovescio. Temperature: in lieve diminuzione. Venti: prevalentemente deboli o, specie lungo le coste, moderati dai quadranti settentrionali. Mari: mosso il Canale di Sicilia, da mosso a molto mosso il Tirreno, da poco mosso a molto mosso lo Ionio. Agitato, a sera, il Golfo di Siracusa.

Domenica 21 gennaio

Di notte ed al mattino, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutta la Regione. In tale contesto, specie nel corso delle ore notturne, fenomeni residui di debole o moderata intensità interesseranno i settori ionici della Regione. Ampie schiarite nel corso della tarda mattinata. Temperature: in decisa diminuzione. Venti: prevalentemente deboli o, specie lungo le coste occidentali, moderati dai quadranti settentrionali. Mari: poco mosso il Canale di Sicilia, da molto mossi a mossi gli altri bacini.