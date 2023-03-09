METEO “INFUOCATO”: SUPERATI I 24 GRADI A PATERNO', LA SECONDA CITTÀ’ PIÙ CALDA OGGI DELLA SICILIA.
Il clima di queste ore in Sicilia è fortemente caratterizzato dal ritorno del sole e dalle temperature alte, in particolare, così come è stato evidenziato dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), nella giornata di oggi, giovedì 9 marzo, è stato già superato il muro dei 26 gradi.
Colonnina di mercurio a Paternò, su sino a toccare i 24,8 gradi come certificato dalla rete regionale Sias, la città piu calda in provincia di Catania.
E’ la seconda temperatura più alta registrata in tutta l’Isola, la prima città più calda di regione è Siracusa con ben 26,6 gradi.
Per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 10 marzo, in Sicilia si prevedono ancora cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature nuovamente elevate, anche se dalla serata, come diramato nel bollettino di oggi giovedì 9 marzo 2023, del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare si prevedono in sicilia, forte vento, con raffica fino a burrasca.
Ecco di seguito il testo integrale.
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 13.00 DEL 09/03/23
DALLE ORE 10 DI DOMANI. GIOVEDI' 10 MARZO, E PER LE SUCCESSIVE 30-36 ORE SI PREVEDE VENTO FORTE, CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE O LOCALMENTE TEMPESTA, SULLA SARDEGNA, IN ESTENSIONE POMERIDIANA ALLA CALABRIA E IN SERATA ANCHE ALLA SICILIA, CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE.