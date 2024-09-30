METEO. INIZIO DI OTTOBRE CON TEMPERATURE NELLA NORMA MA SENZA PIOGGE SIGNIFICATIVE, LA SICCITÀ CONTINUA A PREOCCUPARE
Sulle nostre regioni nel corso delle prossime ore sì assisterà ad un ulteriore incremento della pressione atmosferica dovuto all’espansione di un’area di alta pressione con un supporto sub tropicale in quota.
Tuttavia la stabilità atmosferica non dovrebbe durare più di tanto, in quanto nel corso della seconda parte della settimana, sul Mediterraneo centro occidentale dovrebbe transitare una nuova saccatura atlantica in seno alla quale sarà associato un fronte perturbato che andrebbe a determinare, su gran parte delle regioni d’Italia, una nuova fase di tempo instabile.
Ma riguardo questa tendenza, vista la distanza temporale, risulta prematuro valutarne gli effetti riguardo alla distribuzione dei fenomeni e della loro intensità, di questa evoluzione né riparleremo quindi nei prossimi giorni.
Per il momento diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.
Tempo previsto per la giornata di Lunedì 30 Settembre
Fin dalle prime ore del mattino su gran parte del territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più che, nel corso della giornata, riguarderà il settore centro settentrionale dell’isola.
In serata avremo ampie schiarite, specie lungo le aree centro meridionali dell’isola.
Venti deboli dai quadranti settentrionali con tendenza in giornata a divenire deboli di direzione variabile.
Mari: inizialmente mosso il mar Tirreno ed il mar Ionio al largo, poi tendenza ad ulteriore attenuazione del moto ondoso.
Temperature: in lieve aumento le massime, mentre le minime risulteranno in ulteriore diminuzione.
Tempo previsto per la giornata di Martedì 1 Ottobre
Il nuovo mese di aprirà con condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque, salvo dei locali addensamenti nuvolosi lungo il settore tirrenico dell’isola con la possibilità di qualche isolato fenomeno lungo l’area dello stretto.
Nel corso della giornata si assisterà ad un ulteriore stabilizzazione delle condizioni atmosferiche con ampie schiarite, specie lungo le aree centro meridionali della Sicilia.
Venti deboli di direzione variabile.
Mari generalmente poco mossi.
Temperature in lieve aumento.
Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 2 Ottobre
In mattinata avremo ovunque condizioni di cielo poco nuvoloso, tendenza nel corso della giornata ad un incremento della nuvolosità a partire dal settore occidentale dell’isola dove, tra il pomeriggio e la serata, potrà giungere qualche fenomeno a carattere isolato.
Nel corso della serata la nuvolosità tenderà ad estendersi a gran parte del territorio regionale a cui potrà essere associata qualche isolata precipitazione.
Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali.
Mari da poco mossi a localmente mossi, specie il Canale di Sicilia.
Temperature in ulteriore aumento specie nei valori notturni.