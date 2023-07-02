METEO. INIZIO DI SETTIMANA ALL’INSEGNA DELL’ESTATE MEDITERRANEA CON BEL TEMPO E CALDO MODERATO

Al seguito del passaggio lungo le regioni centro settentrionali di un cavo d’onda legato ad una vasta circolazione presente sull’Europa settentrionale, affluiscono lungo il Mediterraneo centrale, come...

Al seguito del passaggio lungo le regioni centro settentrionali di un cavo d’onda legato ad una vasta circolazione presente sull’Europa settentrionale, affluiscono lungo il Mediterraneo centrale, come riporta il sito centrometeosicilia, correnti più fresche e debolmente instabili di origine atlantica che stanno determinando degli addensamenti nuvolosi soprattutto lungo il settore tirrenico, a cui sono associate delle locali precipitazioni.

Il tutto è accompagnato da una discreta diminuzione delle temperature, in particolar modo lungo il settore tirrenico e le aree montuose dell’isola, risultando di un paio di gradi al di sotto delle medie del periodo.

Nel corso dei prossimi giorni si assisterà ad una nuova rimonta anticiclonica in prevalenza di matrice azzorriana determinando un ulteriore stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, anche se non mancherà qualche addensamento nuvoloso lungo il settore tirrenico. In questo frangente le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare portandosi in linea con le medie del periodo.

In tendenza la struttura anticiclonica tenderà ad avvalersi di un supporto sub tropicale dovuto alla rimonta lungo il Mediterraneo centro occidentale di un promontorio in quota di matrice nord africana, alimentato da un parziale abbassamento di latitudine del jet stream in corrispondenza del medio Atlantico.

Ciò comporterà l’avvio di una nuova avvezione di aria calda che si avvertirà soprattutto nel corso del prossimo fine settima.

Ma a tuttora risulta prematuro andarne a quantificarne la durata e l’intensità data la distanza temporale.

Per il momento ci occuperemo dei dettagli delle condizioni atmosferiche sulla nostra isola riguardanti la prima parte della settimana.

EVOLUZIONE

Tempo previsto per Lunedì 3 Luglio

Nel corso della mattinata e per buona parte della giornata su buona parte del territorio regionale avremo condizioni di cielo poco nuvoloso, eccetto lungo il settore tirrenico dove avremo degli addensamenti nuvolosi più consistenti in grado di dare luogo a qualche isolata precipitazione.

Nel corso delle ore centrali del giorno si assisterà lungo le aree interne della Sicilia centro orientale, ad una temporanea intensificazione della nuvolosità, che potrà dar luogo a qualche isolato fenomeno ma con tendenza in serata ad una graduale attenuazione della nuvolosità con ampie schiarite quasi ovunque, tranne il settore tirrenico dove insisteranno le nubi.

I venti risulteranno moderati e soffieranno in prevalenza dai quadranti nord occidentali, con locali rinforzi lungo il settore meridionale dell’isola.

Mari generalmente mossi. Localmente molto mossi potranno risultare sia il Canale di Sicilia ed il mar Tirreno.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo, risultando in linea o poco al di sotto delle medie del periodo.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 4 Luglio

Giornata che fin dalle prime ore del mattino vedrà su gran parte del territorio regionale condizioni di cielo poco nuvoloso, eccetto lungo il settore tirrenico centrale ed orientale dove saranno presenti degli addensamenti nuvolosi ma a cui non saranno associati fenomeni degni di nota.

I venti risulteranno moderati e soffieranno prevalentemente dai quadranti nord occidentali.

Mari generalmente mossi, specie il Canale di Sicilia ed il mar Tirreno.

Temperature generalmente stazionarie e comprese fra i +28°C/+29°C delle aree costiere della Sicilia occidentale e settentrionale, ed i +32°C/+33°C delle aree interne dell’isola e localmente lungo la fascia costiera meridionale ed orientale dell’isola.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 5 Luglio

In mattinata e per buona parte della giornata avremo quasi ovunque condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, con qualche addensamento nuvoloso lungo il settore occidentale e settentrionale dell’isola ma a cui non sarà associata una fenomenologia degna di nota.

I venti proverranno mediamente dai quadranti settentrionali e soffieranno con moderata intensità, ma con possibili locali rinforzi lungo il settore sud occidentale dell’isola.

Mari generalmente mossi.

Temperatura in generale lieve aumento ovunque e comprese tra i +28°C/+29°C delle aree costiere settentrionali ed occidentali dell’isola, ed i +33°C/+34°C delle aree interne della Sicilia centrale ed orientale.