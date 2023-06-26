METEO. INIZIO DI SETTIMANA CON BEL TEMPO E CALDO MODERATO

Nel corso delle ultime ore il passaggio di un cavo d’onda lungo le regioni centro meridionali, accompagnato da correnti più fresche e leggermente instabili provenienti dai quadranti nord occidentali,...

Nel corso delle ultime ore il passaggio di un cavo d’onda lungo le regioni centro meridionali, accompagnato da correnti più fresche e leggermente instabili provenienti dai quadranti nord occidentali, hanno messo la parola fine alla prima vera e propria ondata di calore dell’estate 2023.

Infatti l’arrivo di una moderata ventilazione dai quadranti nord occidentali oltre a ripulire il cielo dalla presenza del pulviscolo sahariano, sta determinando una discreta diminuzione delle temperature ma anche dei locali addensamenti nuvolosi specie lungo le aree montuose a ridosso del settore tirrenico, e durante il pomeriggio lungo le aree interne della Sicilia centro orientale.

Nel corso dei prossimi giorni, come anticipa il sito centrometeosicilia, si assisterà lungo il Mediterraneo centro occidentale all’espansione dell’anticiclone delle Azzorre, determinando una nuova fase di tempo generalmente stabile e soleggiato soprattutto lungo le aree costiere, mentre lungo le aree interne ed i rilievi montuosi della Sicilia centro orientale potranno verificarsi dei locali addensamenti nuvolosi che potranno dar luogo a qualche isolato fenomeno.

Il tutto in un contesto termico in linea con le medie stagionali.

Ma adesso dopo questa breve analisi andiamo a scoprire cosa ci riserverà il tempo nei prossimi giorni.

EVOLUZIONE

Tempo previsto per Lunedì 26 Giugno

In mattinata su gran parte della Sicilia avremo condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti lungo il settore tirrenico ed aree montuose limitrofe.

Nel corso delle ore centrali del giorno si assisterà ad un’intensificazione della nuvolosità in particolar modo lungo il settore centrale ed orientale della Sicilia, dove non si esclude la possibilità di qualche locale fenomeno lungo il comprensorio etneo e lungo le aree montuose, ma con tendenza in serata ad una generale attenuazione della nuvolosità con ampie schiarite ovunque.

I venti risulteranno moderati in prevalenza dai quadranti nord occidentali, con possibili rinforzi lungo il settore sud occidentale dell’isola.

Mari generalmente mossi.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.

Tempo previsto per Martedì 27 Giugno

Fin dalle prime ore del mattino e per gran parte della giornata avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio regionale, salvo qualche locale annuvolamento al mattino lungo il settore tirrenico e al pomeriggio lungo le aree interne della Sicilia centro orientale, ma a cui non saranno associati fenomeni degni di nota.

Venti in prevalenza deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, salvo qualche locale rinforzo di Maestrale lungo il settore occidentale dell’isola.

Mari generalmente poco mossi, localmente mosso potrà risultare il Canale di Sicilia.

Temperatura in generale lieve aumento

Tempo previsto per Mercoledì 28 Giugno

Giornata che fin dalle prime luci del giorno vedrà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con qualche locale addensamento nuvoloso durante le ore pomeridiane lungo i rilievi montuosi della Sicilia centro orientale che potranno rendere il cielo temporaneamente nuvoloso, entro la serata avremo ampie schiarite ovunque.

I venti risulteranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari generalmente calmi o poco mossi.

Temperature in ulteriore lieve aumento e comprese tra i +28°c/+31°c lungo le aree costiere, con punte di +33°c/+34°c lungo le aree interne dell’isola.