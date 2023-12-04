METEO. INIZIO SETTIMANA IN SICILIA INSTABILE E MODERATAMENTE FREDDO

Nella giornata di venerdì 1° Dicembre per convenzione meteorologica è iniziato l’inverno meteorologico, anche se dando uno sguardo alle temperature registrate nell’arco di quella giornata esse sono ri...

Nella giornata di venerdì 1° Dicembre per convenzione meteorologica è iniziato l’inverno meteorologico, anche se dando uno sguardo alle temperature registrate nell’arco di quella giornata esse sono risultate ben al di sopra delle medie del periodo, ma questo a causa di un intenso flusso di correnti calde ed umide provenienti dai quadranti meridionali che precedevano l’arrivo di una perturbazione atlantica che ha interessato prevalentemente le regioni centro settentrionali.

Al seguito del passaggio perturbato sul Mediterraneo centrale sono giunte masse di aria fredda e debolmente instabili provenienti da nord che hanno determinato a partire dalla giornata di sabato un discreto calo delle temperature un po’ su tutta l’isola e qualche locale precipitazione.

Nel corso delle prossime ore come riporta il sito centrometeosicilia, tra Lunedì e durante la giornata di Martedì sul Mediterraneo centrale giungerà una nuova perturbazione atlantica che determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sul nostro territorio regionale con al suo seguito aria più fredda ed instabile che determinerà condizioni di moderata instabilità specie lungo le aree centro settentrionali dell’isola, a cui sarà associata una flessione del campo termico, con le temperature che si riporteranno entro le medie del periodo o poco al di sotto di esse.

Ma dopo quest’analisi generale diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni sulla nostra regione.

Tempo previsto per Lunedì 4 Dicembre

In mattinata avremo lungo le aree centro settentrionali dell’isola condizioni di cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso con possibilità di precipitazioni a carattere sparso e di moderata intensità. I fenomeni potranno assumere carattere nevoso a partire dai 1600/1700 metri.

Altrove il tempo per gran parte della giornata si manterrà asciutto, anche se non mancheranno gli annuvolamenti che però si alterneranno a delle ampie schiarite.

Nel corso della serata a partire da ovest si assisterà ad una nuova intensificazione della nuvolosità associata all’arrivo della perturbazione atlantica.

Venti inizialmente deboli o al più moderati dai quadranti nord occidentali, con tendenza dalla serata a disporsi da Ostro e Libeccio e a rinforzare.

Mari generalmente mossi.

Temperature stazionarie o in lieve aumento, specie le minime.

Tempo previsto per Martedì 5 Dicembre 2023.

Fin dalle prime ore del mattino a partire dalla Sicilia occidentale si assisterà ad una graduale ed ulteriore intensificazione della nuvolosità a cui saranno associate delle precipitazioni che nel corso della giornata tenderanno ad intensificarsi e ad estendersi a gran parte del territorio regionale, eccetto le aree orientali dell’isola dove la nuvolosità risulterà meno compatta ed i fenomeni risulteranno meno presenti ed intensi.

Le precipitazioni assumeranno inizialmente carattere nevoso ma al di sopra dei 1800/1900 metri, in serata la quota neve tenderà ad attestarsi al di sopra dei 1500/1600m specie lungo le aree montuose della Sicilia settentrionale.

Venti inizialmente moderati di Libeccio ma con tendenza in serata a disporsi da Maestrale e a divenire moderati o localmente di forte intensità.

Mari da mossi a molto mossi, specie il Canale di Sicilia.

Temperature in generale flessione, specie nella seconda parte della giornata ad iniziare dal settore occidentale e settentrionale dell’isola.

Tempo previsto per Mercoledì 6 Dicembre

Giornata che fin dal mattino vedrà lungo gran parte della Sicilia occidentale e settentrionale dell’isola la presenza di una diffusa instabilità legata alle correnti fredde ed instabili che seguono il passaggio perturbato, ad essa sarà associata una nuvolosità a carattere irregolare in grado di dare luogo a precipitazioni sparse con qualche isolato rovescio, precipitazioni che risulteranno nevose a partire dai 1400/1500 metri lungo i rilievi montuosi della Sicilia settentrionale.

Qualche schiarita in più sarà presente lungo le aree meridionali ed orientali dell’isola.

I venti risulteranno moderati o localmente forti dai quadranti nord occidentali.

Mari mossi o molto mossi. Localmente molto mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in ulteriore calo ovunque.