METEO: LA PROTEZIONE CIVILE DIRAMA ALLERTA METEO GIALLA PER LA SICILIA PER LA GIORNATA DI DOMANI

Continua il maltempo sull’Isola dopo le piogge dei giorni scorsi. Il meteo Sicilia prevede ancora una giornata di pioggia e temporali per domani, venerdì 19 marzo. Viste le condizioni meteo, la Protez...

Continua il maltempo sull’Isola dopo le piogge dei giorni scorsi. Il meteo Sicilia prevede ancora una giornata di pioggia e temporali per domani, venerdì 19 marzo. Viste le condizioni meteo, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio temporali su tutta la regione.

La giornata di venerdì 19 marzo 2021 sarà caratterizzata da un cielo molto nuvolo o coperto praticamente ovunque fin dalle prime ore. Al mattino i fenomeni saranno molto localizzati, principalmente sul settore orientale, tra il catanese e il siracusano. Nelle ore successive si avrà un generale peggioramento su gran parte delle zone interne e sul settore occidentale, dove si attiveranno rovesci localizzati anche intensi. Tra il pomeriggio e la sera la fenomenologia aumenterà considerevolmente su gran parte del settore orientale, mentre permarranno condizioni molto instabili su quello occidentale.

La quota neve aumenterà considerevolmente dai 1000/1200 metri del mattino ai 1600/1700 metri della sera. Le temperature saranno stazionarie nei valori minimi, in aumento in quelli massimi. La ventilazione soffierà debole o localmente moderata da ESE, bacini sud-orientali mossi.