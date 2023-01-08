METEO, L’ALLARME DELL’AERONAUTICA MILITARE: “DOMANI PREVISTO VENTO IMPETUOSO E MAREGGIATE IN SICILIA”
A cura di Redazione
08 gennaio 2023 14:06
Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha appena emesso un nuovo messaggio di allerta meteo per il maltempo che da oggi, Domenica 8 Gennaio, colpirà l’Italia in modo particolarmente intenso riportando nelle prossime ore a partire dal Nord, e da domani anche al Centro/Sud, condizioni meteorologiche invernali nel nostro Paese.
Il bollettino prevede:
- dal pomeriggio di oggi, domenica 8 gennaio 2023, e per le successive 12/18 ore precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco su levante ligure e toscana, in estensione dalla sera anche alla sardegna centroccidentale;
- dalla serata oggi, domenica 8 gennaio 2023, e per le successive 12/18 ore piogge intense sul friuli-venezia giulia;
- dal pomeriggio di oggi domenica 8 gennaio 2023, e per le successive 24/36 ore, venti di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte su sardegna e toscana, in estensione dalle prime ore di domani, lunedi' 9 gennaio 2023 anche a marche, lazio, campania, basilicata tirrenica, calabria e dal pomeriggio anche sulla sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte;
- dalla serata di oggi, domenica 8 gennaio 2023, e per le successive 12 ore, vento forte dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, sulle aree costiere del friuli-venezia giulia, con mareggiate lungo le coste esposte;
- dal pomeriggio di domani, lunedi' 09 gennaio 2023, e per le successive 24 ore, stato del mare fino a molto agitato su mar ligure, mare di sardegna e tirreno.