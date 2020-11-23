METEO, LE PREVISIONI DI MARTEDÌ 24 NOVEMBRE: ALLERTA ARANCIONE E GIALLA IN SICILIA

Ancora allerta meteo arancione sulla Sicilia orientale. La Protezione civile regionale ha diramato l'avviso di rischio idrogeologico e idraulico con fase operativa di preallarme dalle 16 di oggi fino...

Ancora allerta meteo arancione sulla Sicilia orientale. La Protezione civile regionale ha diramato l'avviso di rischio idrogeologico e idraulico con fase operativa di preallarme dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, martedì 24 novembre. Il bollettino prevede per le prossime 24-36 ore il persistere di precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali dell’Isola, con rovesci di forte intensità e attività elettrica; previste forti raffiche di vento con venti localmente forti dai quadranti settentrionali si settori ionici; mari localmente molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio Le amministrazioni locali consigliano alle popolazioni di non permanere nei piani scantinati e seminterrati delle abitazioni, di evitare di uscire di casa se non strettamente necessario, di non transitare e sostare su ponti, argini e strade limitrofe ai corsi d'acqua e a prestare particolare attenzione ai deflussi.