METEO, L'INVERNO È AGLI SGOCCIOLI: NEL WEEKEND TORNA IL GRANDE ANTICICLONE

Dopo il raid invernale di questi ultimi giorni che ha provocato venti forti, nevicate in collina e un crollo delle temperature, torna alla ribalta una grande figura di alta pressione che ci terrà comp...

Dopo il raid invernale di questi ultimi giorni che ha provocato venti forti, nevicate in collina e un crollo delle temperature, torna alla ribalta una grande figura di alta pressione che ci terrà compagnia almeno fino al prossimo weekend.

In base alla tendenza del mese di febbraio proposta dal Centro Europeo con sede a Reading (ECMWF), l'alta pressione sarà sempre più invadente ponendo le basi della fine della stagione invernale.

Il team del sito www.centrometeosicilia.it comunica che fino a venerdì l'anticiclone sarà ben forte sull'Italia con sole prevalente e cielo sereno o al massimo con poche nubi sparse.

Riportando condizioni di tempo generalmente stabile con temperature in graduale aumento ma con cielo non del tutto sereno, in quanto giungeranno delle infiltrazioni di aria umida di origine atlantica.

Tempo previsto per sabato 8 febbraio

In mattinata avremo condizioni di cielo nuvoloso lungo il settore tirrenico centro orientale, ma con scarsa possibilità di fenomeni, che saranno isolati e di debole intensità che potranno interessare le isole del Tirreno. Altrove avremo ampie schiarite con qualche nube di passaggio.

Nel corso del pomeriggio e della serata, temporanea e generale attenuazione della nuvolosità ovunque, seguito in nottata da una nuova intensificazione della nuvolosità sulla Sicilia centro occidentale ma in assenza di fenomeni.

Venti deboli variabili o assenti, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali sulla Sicilia occidentale.

Mari generalmente poco mossi, tendente a divenire localmente mosso il Canale di Sicilia.

Temperature in ulteriore aumento, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Tempo previsto per domenica 9 febbraio

Al mattino avremo condizioni generali di cielo nuvoloso ovunque, ma con assenza di fenomeni.

Nel corso della giornata parziale attenuazione della nuvolosità, specie nelle aree interne della Sicilia centro occidentale con ampie schiarite in estensione a gran parte dell’isola. Tendenza in serata ad una nuova intensificazione della nuvolosità su buona parte della nostra isola, ma con assenza di fenomeni.

I venti saranno generalmente deboli dai quadranti meridionali sulla Sicilia occidentale e meridionale con tendenza a divenire moderati.

Mari poco mossi, localmente mosso risulterà il canale di Sicilia.

Temperature in graduale ulteriore aumento.