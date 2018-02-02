Meteo, nel week end torna l’inverno. Allerta gialla per domani
La Protezione Civile Regionale, ha diramato un avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia, valido da oggi fino alle ore 24 di domani, 3 febbraio.
L’allerta gialla è uno stato di preallarme, una misura precauzionale che non significa per forza essere certi che si verificherà un evento calamitoso. Il suo significato principale è quello dell’essere pronti.
L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.