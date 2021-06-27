METEO: NUOVA FIAMMATA AFRICANA IN SICILIA, PREVISTE PUNTE DI 45°C. TRA MARTEDÌ E MERCOLEDÌ

Da oramai una settimana circa, il Mediterraneo centrale e la nostra regione, come riporta il sito centrometeosicilia.it continuano ad essere interessate da un regime anticiclonico di matrice nord-afri...

Da oramai una settimana circa, il Mediterraneo centrale e la nostra regione, come riporta il sito centrometeosicilia.it continuano ad essere interessate da un regime anticiclonico di matrice nord-africana che hanno determinato condizioni atmosferiche improntate al caldo intenso, afoso lungo le aree costiere e torrido lungo le aree interne.

Non sono mancate le nubi, spesso di tipo stratificato, che hanno apportato condizioni di cielo nuvoloso che, a causa della presenza di ingenti quantità di pulviscolo sahariano, si presentava lattiginoso.

La causa di questa intensa e persistente fase di caldo intenso è dovuta, indirettamente, all’anticiclone delle Azzorre, che anziché estendersi verso il Mediterraneo centro occidentale, continua a mantenersi defilato in aperto Atlantico, favorendo, lungo il suo bordo orientale, l’afflusso di correnti relativamente fredde ed instabili in direzione dell’Atlantico portoghese e dell’Europa occidentale.

La diretta conseguenza è tale risposta anticiclonica di matrice nord africana che continuerà ad arroventare la Sicilia anche nei primi giorni della prossima settimana.

L‘apice di questa nuova ondata di calore, si raggiungerà nelle giornate di Martedì e di Mercoledì, quando in molte località della nostra isola, specie lungo le aree interne, si potranno raggiungere e superare i +40°C con punte di +43/+44°C.

Solo lungo le aree costiere o in prossimità di esse, potremmo avere dei valori termici più contenuti, per via delle brezze marine, ma accompagnati da tassi di umidità più elevati che renderanno il caldo particolarmente afoso e fastidioso.

Tempo previsto per lunedì 28 giugno

Fin dal mattino, avremo generali condizioni di cielo, da poco nuvoloso a temporaneamente nuvoloso o velato ed accompagnato da una discreta concentrazione di pulviscolo sahariano.

Nel corso delle ore pomeridiane, si assisterà ad un temporaneo incremento della nuvolosità a ridosso delle aree montuose della Sicilia nord orientale, ove non mancherà qualche isolato fenomeno ma con tendenza, dalla serata, ad ampi rasserenamenti ovunque.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le aree costiere. Mari calmi o poco mossi.

Temperature in ulteriore aumento ovunque.

Tempo previsto per martedì 29 giugno

Giornata all’insegna del cielo poco nuvoloso o velato, con qualche addensamento nuvoloso in più, durante le ore pomeridiane, lungo i rilievi montuosi del messinese ed il comprensorio etneo ove saranno possibili delle locali precipitazioni di debole o al più moderata intensità, ma con tendenza, in serata, ad ampie schiarite ovunque.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari calmi o poco mossi.

Temperatura in ulteriore e lieve aumento.

Tempo previsto per mercoledì 30 giugno

Fin dal mattino e per buona parte della giornata, avremo prevalenti condizioni di cielo poco nuvoloso o velato con qualche nube in più lungo le aree interne della Sicilia centro orientale, specie durante le ore centrali del giorno.

Venti deboli di direzione variabile ovunque o a regime di brezza lungo le coste, con tendenza, dal pomeriggio ed in serata, a disporsi dai quadranti nord occidentali ad iniziare dal trapanese.

Mari generalmente calmi o poco mossi.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo, salvo locali diminuzioni lungo il settore nord occidentale dell’isola.