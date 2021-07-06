METEO: NUOVA ONDATA DI CALORE IN ARRIVO

Dopo un weekend caldo ma senza eccessi, la nuova settimana sarà caratterizzata dal ritorno dell’anticiclone africano con temperature in progressivo aumento da martedì e almeno fino a giovedì-venerdì.A...

Dopo un weekend caldo ma senza eccessi, la nuova settimana sarà caratterizzata dal ritorno dell’anticiclone africano con temperature in progressivo aumento da martedì e almeno fino a giovedì-venerdì.

A partire dalla giornata di Martedì, l’arrivo, sull’Europa occidentale, di una nuova saccatura facente capo ad una circolazione depressionaria, centrata sulle isole Britanniche, andrà ad alimentare una nuova rimonta dell’anticiclone nord Africano a cui sarà associato un nuovo incremento del campo termico dando il via ad una nuova fase di caldo intenso, anche se, al momento, non sembra che si debbano registrare i valori estremi che si sono raggiunti in occasione della precedente ondata di calore.

Sulle zone interne e pianeggianti della Sicilia attese punte massime fino a 40°C mentre sulla costa le temperature saranno più basse ma a scapito di umidità e afa molto alte.

Tempo previsto per Martedì 06 Luglio 2021.

Fin dal mattino e per buona parte della giornata, avremo, su buona parte del territorio regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali e residui addensamenti lungo il messinese tirrenico ed aree montuose limitrofe, ma in ulteriore miglioramento nel corso della giornata.

Venti deboli, in prevalenza dai quadranti settentrionali o a regime di brezza lungo le aree costiere.

Mari poco mossi.

Temperature in generale aumento, specie lungo le aree occidentali dell’isola.

Tempo previsto per Mercoledì 07 Luglio 2021.

Giornata, in gran parte, caratterizzata da condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le aree costiere con tendenza, in serata, a disporsi dai quadranti orientali e sud orientali lungo il settore occidentale dell’isola.

Mari calmi o poco mossi.

Temperature in ulteriore aumento ovunque.