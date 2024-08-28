METEO, NUOVO ALLARME DELL’AERONAUTICA MILITARE: PER LE PROSSIME 6 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI SULLA SICILIA.
A cura di Redazione
28 agosto 2024 14:43
Nuova allerta meteo per forti temporali in una regione nelle prossime ore. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 28 agosto 2024, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale.
PER LE PROSSIME 6 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI TEMPORALE, SULLA SICILIA.
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.