METEO, NUOVO AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: SULLA SICILIA IN ARRIVO PRECIPITAZIONI INTENSE E FORTE VENTO
L’allerta meteo si sposta al Sud Italia. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un avviso per “fenomeni intensi“.
L’aggiornamento è stato pubblicato alle 13 di oggi, 24 febbraio 2024. Ecco di seguito il testo integrale.
Dalle prime ore di domani, domenica 25 febbraio 2024, si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale:
- PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SULLA CAMPANIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RELATIVO SETTORE CENTROMERIDIONALE;
- PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA SICILIA;
- PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SU PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
SI PREVEDE INOLTRE, DAL POMERIGGIO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA SICILIA, IN ESTENSIONE DALLA SERA ANCHE ALLA CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RELATIVO SETTORE MERIDIONALE;
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. SI PREVEDE INFINE, DAL TARDO POMERIGGIO DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL BASSO IONIO.
C.N.M.C.A.