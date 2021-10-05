METEO, OGGI ALLERTA ARANCIONE A PALERMO E TRAPANI: GIALLA SUL RESTO DELLA SICILIA

Dopo una giornata di cielo sereno e temperature quasi estive, dalle prossime ore il tempo in Sicilia subirà un peggioramento. Arriva, infatti, nell'Isola la stessa perturbazione che ha attraversato il...

La Protezione civile regionale ha così diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di oggi, 5 ottobre.

Per le province di Palermo e Trapani il livello di allerta previsto è "arancione", mentre sarà "gialla" per il resto della regione Sicilia.

In particolare, si legge nell’avviso n.21277, “dal mattino di domani e per le successive 24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Nuvole e acquazzoni, dunque, a partire da ovest per poi coinvolgere tutta la Sicilia. La prima provincia ad essere coinvolta nell'ondata di maltempo, spiegano gli esperti di 3BMeteo, sarà quella di Trapani, ma nel corso della giornata le piogge si sposteranno gradatamente verso il resto dell'Isola. In calo anche le temperature, molto più autunnali per tutta la settimana