METEO. OGGI ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE NELLA SICILIA ORIENTALE

23 agosto 2022 07:58
News
Torna il maltempo in Sicilia. Il caldo torrido, infatti, ha le ore contate sull’Isola. Già in questi ultimi giorni le temperature si sono significativamente abbassate.

Oggi, 23 Agosto 2022, è allerta gialla per rischio temporali e nubifragi. Già nelle ore scorse  il maltempo in Sicilia ha provocato forti disagi, soprattutto nel catanese, con diversi allagamenti in città.

Per la giornata di oggi  la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per l’intera Isola.

In particolare, l’allerta gialla interesserà soprattutto le zone settentrionali, centrali e orientali della Sicilia. Le temperature si manterranno nelle medie stagionali.

