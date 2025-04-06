METEO: OGGI TEMPERATURE PRIMAVERILI, DA DOMANI FREDDO CON TEMPERATURE SOTTO LA MEDIA DI 7 GRADI

La giornata odierna si presenta nel segno della normalità primaverile: cieli in prevalenza soleggiati alternati a qualche nube di passaggio, senza però fenomeni degni di nota. Insomma, un clima piacev...

La giornata odierna si presenta nel segno della normalità primaverile: cieli in prevalenza soleggiati alternati a qualche nube di passaggio, senza però fenomeni degni di nota. Insomma, un clima piacevole, quello che ci si aspetta ad aprile, con temperature miti e un’atmosfera finalmente più stabile.

Ma attenzione: dietro l’angolo si prepara un deciso cambio di scena. Le immagini satellitari (SAT) mostrano una struttura perturbata attiva sui Balcani, carica di aria fredda d’origine artica. Questa massa d’aria è pronta a "spanciare" verso sudovest in modo piuttosto anomalo per il periodo, puntando dritta verso la nostra penisola. Un’irruzione fredda che riporterà, seppur temporaneamente, un assaggio d’inverno proprio quando tutti pensavano che il peggio fosse ormai alle spalle.

Già dalla prossima notte inizieremo ad avvertire i primi segnali del cambiamento: il vento di grecale si intensificherà, portando con sé nubi e le prime precipitazioni, che interesseranno in particolare le zone settentrionali ed orientali della Regione. Ma sarà il drastico calo delle temperature il vero protagonista di questa fase.

Complice l’ingresso dell’aria fredda, la colonnina di mercurio scenderà rapidamente, tanto che martedì – che si preannuncia come il giorno più freddo dell’episodio – registreremo valori inferiori alla media stagionale anche di 6-7°C. E non è finita: la neve, sospinta da questo freddo tardivo, potrebbe fare la sua comparsa già attorno ai 1200 metri di quota, e localmente anche più in basso.

Un’improvvisa retromarcia stagionale che, seppur di breve durata, ricorda quanto la primavera possa essere capricciosa, capace di alternare giornate da maglietta a sferzate d’inverno nel giro di poche ore.