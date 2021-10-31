METEO, OGNISSANTI CON LA PIOGGIA, ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA
Il maltempo non molla la presa. Dopo il passaggio del Medicane Apollo, per la giornata di lunedì 1° novembre, avremo ancora piogge e molta nuvolosità.
La Protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dal pomeriggio di oggi e per la giornata di domani 1 novembre. In Sicilia è previsto dunque un'allerta gialla relativa al rischio idrico e idrogeologico, con condizioni meteo avverse.
Dal pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore, previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco e di forte intensità. Previste anche forti raffiche di vento.
Ma non sarà finita qui. Per l'esperto di 3bmeteo.com , Edoardo Ferrara, “dopo una breve e parziale tregua martedì, tra mercoledì e giovedì sono attese nuove perturbazioni con ulteriore ondata di maltempo su gran parte d'Italia. Sono così previste nuove piogge, temporali specie al Nord e sul medio versante tirrenico.
Più ai margini il Sud, con tempo spesso asciutto e anche parzialmente soleggiato tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia; Campania, Molise e Sardegna saranno invece più coinvolte dall'azione ciclonica. Venti spesso sostenuti e mari molto mossi o agitati.”