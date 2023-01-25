METEO, PAESI ETNEI IMBIANCATI DALLA GRANDINE, ALLERTA GIALLA PER GIOVEDÌ 26 GENNAIO
Temporali, grandine e nevicate a bassa quota. Una leggera coltre bianca ha ricoperto anche dei tratti dell'autostrada Messina-Catania. Continua l'ondata di gelo sulla Sicilia.
Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato l’allerta gialla in tutta l’Isola per domani, giovedì 26 gennaio. Si prevedono rovesci o temporali.
Precipitazioni: “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentale e nord-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli Isole Eolie: cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale”.
Nevicate: “In abbassamento fino a 800-1000 m con apporti al suolo generalmente moderati”.