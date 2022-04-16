METEO: PASQUA ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA

Sarà una pasqua con la pioggia e il dipartimento di Protezione civile mette in guardia diramando un avviso di allerta meteo gialla per tutta la regione per la giornata di domani.Un po’ meglio dovrebbe...

Sarà una pasqua con la pioggia e il dipartimento di Protezione civile mette in guardia diramando un avviso di allerta meteo gialla per tutta la regione per la giornata di domani.

Un po’ meglio dovrebbe andare per il Lunedì dell’Angelo.

Per la giornata di domani, domenica 17 aprile 2022, il dipartimento di Protezione civile ha pubblicato un bollettino di allerta meteo gialla. L’avviso riguarda il rischio idrogeologico. Il livello di allerta è di attenzione.

In particolare, si prevedono piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I venti, come recita l’avviso, saranno forti a prevalente componente nord-orientale.

I mari, inoltre, saranno molto mossi tutti i bacini, tendenti ad agitati i settori occidentali del Tirreno e lo Ionio meridionale.

Lunedì dell’Angelo sarà più soleggiato con un po’ di vento al sud. Da mercoledì 20 arriverà una intensa perturbazione atlantica.

Per la giornata di domani, Domenica 17 aprile 2022:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico