METEO: PER DOMANI EMANATA L' ALLERTA 'GIALLA'
Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato il bollettino per la giornata di domani, 19 novembre, che indica un'allerta 'gialla' per rischio idrogeologico su Catania. Dal primo pomer...
Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato il bollettino per la giornata di domani, 19 novembre, che indica un'allerta 'gialla' per rischio idrogeologico su Catania. Dal primo pomeriggio di domani e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti o di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali. Previste precipitazioni parse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Mareggiate lungo le coste esposte.“