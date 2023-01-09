METEO. Piogge e forti venti, torna il maltempo in Sicilia, allerta gialla per il 10 Gennaio 2023
Torna il maltempo in Sicilia, ma anche stavolta non sembra essere così impetuoso da restare. Durerà qualche giorno, poi già nel week end dovrebbe migliorare, a vedere le previsioni di 3bmeteo. Attese però le prime vere nevicate.
Intanto, per domani, martedì 10 gennaio, la protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali in Sicilia, valido da questo pomeriggio fino alle ore 24 di domani. I fenomeni interesseranno il versante settentrionale dell’isola.
"Iventi di Maestrale che seguono la perturbazione giunta oggi apporteranno ampie schiarite sulla Sicilia meridionale, piogge, rovesci e anche qualche temporale sul settore settentrionale, specie tra est Palermitano e Messinese - dice Vincenzo Insinga di 3bmeteo -. Ciò unitamente ad un ulteriore e sensibile abbassamento delle temperature che si porteranno finalmente su valori tipicamente invernali"
Finalmente arriverà anche la neve, secondo le previsioni. "Attese intense nevicate su Madonie, Nebrodi ed Etna già a partire dai 1200-1300 meetri di quota. Deciso miglioramento a seguire nella giornata di mercoledì, con ampi spazi soleggiati su tutta l'Isola. Una nuova e debole perturbazione è prevista tra giovedì sera e venerdì e interesserà ancora una volta soprattutto il nord Sicilia, in attesa di una decisa rimonta anticiclonica dal nord Africa, che favorirà il ripristino di condizioni di tempo decisamente più stabile, dando dunque luogo a un weekend prevalentemente soleggiato.
EMESSA GIORNO 09 GENNAIO 2023 ALLE ORE 12.00
SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ABBONDANTI ANCHE INTENSE:
– PER LE PROSSIME 6 ORE SULLA CAMPANIA MERIDIONALE;
– PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA BASILICATA TIRRENICA;
– PER LE PROSSIME 12-18 ORE SULLA CALABRIA TIRRENICA.
PERSISTE VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI
OCCIDENTALI:
– PER LE PROSSIME 24 ORE SULLA SARDEGNA;
– PER LE PROSSIME 9-12 ORE SU CAMPANIA E BASILICATA TIRRENICA;
– PER LE PROSSIME 24-30 ORE SULLA CALABRIA, SPECIE SETTORE TIRRENICO
E RILIEVI IN GENERE.
SI PREDEVE ALTRESI VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE, DA
NORD-OVEST:
– DALLA SERA DI OGGI, LUNEDI’ 9 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE
18-24 ORE SULLA SICILIA;
– DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI’ 10 GENNAIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 18-24 ORE SU MOLISE E PUGLIA.
POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE AL VENTO.
PERSISTE PER LE PROSSIME 18-24 ORE MARE MOLTO AGITATO SUL MARE DI
SARDEGNA.
SI PREVEDE INOLTRE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO:
– DALLA SERA DI OGGI, LUNEDI’ 9 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18
ORE SU CANALE DI SARDEGNA E TIRRENO CENTRO-MERIDIONALE;
– DALE 00:
00UTC DI DOMANI, MARTEDI’ 10 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE
SU STRETTO DI SICILIA;
– DALLE 06:
00UTC DI DOMANI, MARTEDI’ 10 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12-18
ORE SULLO JONIO MERIDIONALE.