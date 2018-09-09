METEO PROSSIMI GIORNI: TORNA IL CALDO

È in arrivo un’ondata sub-tropicale che investirà non solo la Sicilia, ma tutta l’Italia, in una bolla d’aria calda. Temperature sopra i 30 gradi, ma in Sicilia come al solito si avrà qualche grado in...

È in arrivo un’ondata sub-tropicale che investirà non solo la Sicilia, ma tutta l’Italia, in una bolla d’aria calda. Temperature sopra i 30 gradi, ma in Sicilia come al solito si avrà qualche grado in più e si dovrebbero toccare i 33 gradi.

Da domani, secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, le temperature torneranno a salire su valori di piena estate, ma le notti dovrebbero essere un po più “fresche”. Il tempo sarà soleggiato per tutta la settimana, solo domani ci sarà ancora qualche residuo nuvoloso.