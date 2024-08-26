METEO. PROTEZIONE CIVILE: ALLERTA GIALLA PER LA SICILIA CENTRO ORIENTALE

Maltempo in arrivo sulle regioni centrali e meridionali, coinvolta anche la Sicilia: l’alta pressione presente sull’Italia tenderà nelle prossime ore ad indebolirsi determinando una situazione di inst...

Maltempo in arrivo sulle regioni centrali e meridionali, coinvolta anche la Sicilia: l’alta pressione presente sull’Italia tenderà nelle prossime ore ad indebolirsi determinando una situazione di instabilità, soprattutto nelle zone interne e montuose.

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha emesso un’allerta meteo che prevede, a partire dalla mattinata di martedì piogge e temporali – che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento – su Umbria, zone interne del Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, specie settori centro-settentrionali, Basilicata, Calabria e Sicilia.

In considerazione dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato una allerta gialla per 10 regioni.

In Sicilia secondo il Bollettino delle Criticità del Dipartimento della Protezione civile nazionale l’allerta gialla per rischio temporali riguarderà le zone: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Mentre l’allerta gialla per rischio idrogeolico interessa le zone: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico