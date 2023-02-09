METEO. DOMANI (venerdì 10 febbraio) ALLERTA ARANCIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA
E’ stato appena diramato dalla Protezione civile, l’allerta meteo per la Sicilia, e in particolare di colore Arancione per la provincia di Catania e rossa per le province Siracusa e Ragusa per la giornata di domani 10 Febbraio 2023.
Continua pure per le prossime ore, il calo delle temperature, è il passaggio del “Medicane” dall’unione delle parole “Mediterranean Hurricane”, Uragano del Mediterraneo.
Una situazione che potrebbe continuare a causare vari problemi e disagi nell’area centro orientale della Sicilia.
Per la giornata di oggi, Giovedì 9 febbraio 2023:
ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:
Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico
ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:
Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico
MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:
Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie
MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:
Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico
MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:
Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie
ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:
Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale
Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale
Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
Ora la palla passa ai sindaci, che, se lo ritengono opportuno, possono emettere delle ordinanze di chiusura scuole, oppure di limitazioni nel territorio comunale.
L’aggiornamento è stato fornito alle ore 13 di oggi, martedì 9 febbraio 2023. Ecco di seguito il testo integrale.
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 09/02/23
IN CONSIDERAZIONE DELLA PRESENZA DEL CICLONE DENOMINATO HELIOS,
PERSISTONO:
- PER LE PROSSIME 12 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE MERIDIONALE;
- PER LE PROSSIME 30 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA SICILIA, CON QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE CHE ASSUMERANNO CARATTERE DI ECCEZIONALITA’ SUL SETTORE CENTRORIENTALE DELL’ISOLA;
- PER LE PROSSIME 24 ORE, NEVICATE INTENSE E MOLTO ABBONDANTI AL DI SOPRA DEI 500-700 METRI, SULLA CALABRIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE MERIDIONALE, E SULLA SICILIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTRORIENTALE, CON QUOTA NEVE IN GRADUALE RIALZO NELLA GIORNATA DI DOMANI FINO A 700-800 METRI;