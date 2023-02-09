METEO. DOMANI (venerdì 10 febbraio) ALLERTA ARANCIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA

E’ stato appena diramato dalla Protezione civile, l’allerta meteo per la Sicilia, e in particolare di colore Arancione per la provincia di Catania e rossa per le province Siracusa e Ragusa per la gi...

E’ stato appena diramato dalla Protezione civile, l’allerta meteo per la Sicilia, e in particolare di colore Arancione per la provincia di Catania e rossa per le province Siracusa e Ragusa per la giornata di domani 10 Febbraio 2023.

Continua pure per le prossime ore, il calo delle temperature, è il passaggio del “Medicane” dall’unione delle parole “Mediterranean Hurricane”, Uragano del Mediterraneo.

Una situazione che potrebbe continuare a causare vari problemi e disagi nell’area centro orientale della Sicilia.

Per la giornata di oggi, Giovedì 9 febbraio 2023:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Ora la palla passa ai sindaci, che, se lo ritengono opportuno, possono emettere delle ordinanze di chiusura scuole, oppure di limitazioni nel territorio comunale.

L’aggiornamento è stato fornito alle ore 13 di oggi, martedì 9 febbraio 2023. Ecco di seguito il testo integrale.

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 09/02/23

IN CONSIDERAZIONE DELLA PRESENZA DEL CICLONE DENOMINATO HELIOS,

PERSISTONO: