METEO. PURE OGGI SABATO 09 NOVEMBRE 2024 ALLERTA GIALLA IN QUASI TUTTA LA REGIONE

09 novembre 2024 08:38
News
Giornata ancora una volta da allerta gialla in provincia di Catania e gran parte della Sicilia, stando al bollettino di avviso emesso dalla Protezione Civile della Regione Siciliana.

Sull’area etnea, nubi sparse si alterneranno a schiarite.

Nel pomeriggio, aumento della nuvolosità e cieli coperti con possibilità di piogge nella serata. Nella zona jonica, parecchio colpita nella giornata di ieri, cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio.

Temperature senza variazioni significative. Venti deboli di Scirocco. P

er quanto riguarda i mari, Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

