METEO. PURE OGGI SABATO 09 NOVEMBRE 2024 ALLERTA GIALLA IN QUASI TUTTA LA REGIONE
Giornata ancora una volta da allerta gialla in provincia di Catania e gran parte della Sicilia, stando al bollettino di avviso emesso dalla Protezione Civile della Regione Siciliana.Sull’area etnea, n...
Giornata ancora una volta da allerta gialla in provincia di Catania e gran parte della Sicilia, stando al bollettino di avviso emesso dalla Protezione Civile della Regione Siciliana.
Sull’area etnea, nubi sparse si alterneranno a schiarite.
Nel pomeriggio, aumento della nuvolosità e cieli coperti con possibilità di piogge nella serata. Nella zona jonica, parecchio colpita nella giornata di ieri, cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio.
Temperature senza variazioni significative. Venti deboli di Scirocco. P
er quanto riguarda i mari, Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.