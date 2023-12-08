METEO. SABATO DI ALLERTA GIALLA PER LA SICILIA ORIENTALE

Da stasera e fino a domani, 9 dicembre, nella provincia di Catania e in buona parte della Sicilia orientale è allerta gialla per maltempo. Lo annuncia il bollettino della Protezione Civile della Sici...

A cura di Redazione 08 dicembre 2023 21:03

Condividi