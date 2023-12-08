95047

METEO. SABATO DI ALLERTA GIALLA PER LA SICILIA ORIENTALE

Da stasera e fino a domani, 9 dicembre, nella provincia di Catania e in buona parte della Sicilia orientale è allerta gialla per maltempo. Lo annuncia il bollettino della Protezione Civile della Sici...

A cura di Redazione Redazione
08 dicembre 2023 21:03
METEO. SABATO DI ALLERTA GIALLA PER LA SICILIA ORIENTALE -
News
Condividi

Da stasera e fino a domani, 9 dicembre, nella provincia di Catania e in buona parte della Sicilia orientale è allerta gialla per maltempo.

Lo annuncia il bollettino della Protezione Civile della Sicilia di oggi, 8 dicembre. Ecco il bollettino pubblicato sul sito istituzionale della protezione Civile della Sicilia per domani, 9 dicembre: piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione pomeridiana, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati su zone orientali.

Venti forti, con raffiche di burrasca nord-orientali, su isole dello Stretto di Sicilia; forti nord-orientali, con locali rinforzi, su zone sud-orientali; localmente forti dai quadranti settentrionali su restanti zone, in attenuazione pomeridiana.

Da molto mosso ad agitato lo Stretto di Sicilia; molto mossi il Tirreno meridionale settore ovest e lo Ionio occidentale.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047