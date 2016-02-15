METEO SICILIA - caldo e sabbia in arrivo

Caldo senza precedenti al Sud: domani picchi di oltre +30°C in Sicilia con tanta sabbia del Sahara in arrivo, vere e proprie tempeste “gialle” prevista per domani, martedì 16, e dopodomani, mercoledì...

Caldo senza precedenti al Sud: domani picchi di oltre +30°C in Sicilia con tanta sabbia del Sahara in arrivo, vere e proprie tempeste “gialle” prevista per domani, martedì 16, e dopodomani, mercoledì 17 febbraio. Già oggi nei cieli del Sud è presente in abbondanza il pulviscolo proveniente dal deserto africano, ma nei prossimi due giorni arriveranno vere e proprie nuvole cariche di sabbia.