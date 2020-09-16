Meteo Sicilia, allerta arancione sulla Sicilia nord-orientale e gialla per il resto dell'isola

Condizioni meteo in peggioramento sulla SiciliaUn ciclone in stile tropicale si sta per abbattere sul Mediterraneo. Il fenomeno, che nasce dalla combinazione tra l’instabilità dovuta ad un’area di bas...

Condizioni meteo in peggioramento sulla Sicilia

Un ciclone in stile tropicale si sta per abbattere sul Mediterraneo. Il fenomeno, che nasce dalla combinazione tra l’instabilità dovuta ad un’area di bassa pressione, da qualche giorno sta causando piogge su buona parte del Mezzogiorno e le temperature nei mari.

Da qui la nascita di un ciclone che, per gli esperti, potrebbe interessare le estreme regioni meridionali a partire da questa sera. Così i settori orientali della Sicilia, il sud della Puglia e la Calabria potrebbero essere interessati da questo ciclone

Già dalle prossime ore previste piogge ma anche temporali, a tratti anche molto intensi, sulla nostra regione. A tal proposito la Protezione civile ha emesso, per la giornata di giovedì 17 settembre, allerta gialla , che diventa arancione nella zona nord-orientale.

Fenomeni più intensi, dunque, nelle zone di Messina e Catania.