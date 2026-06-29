Meteo Sicilia, inizio settimana con caldo stabile: attenzione ai temporali pomeridiani

Meteo Sicilia: caldo stabile, ma attenzione ai temporali pomeridiani nelle zone interne

Come riporta il sito Centro Meteo Siciliano, gran parte dell’Europa negli ultimi giorni è stata interessata da un’intensa ondata di calore, con temperature molto elevate soprattutto in Francia e nell’Europa centrale, dove si sono registrati anche record assoluti.

La causa è legata alla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, capace di richiamare masse d’aria molto calda dalle latitudini tropicali e nordafricane.

Situazione diversa, invece, per l’Europa orientale e per parte delle regioni centro-meridionali italiane, Sicilia compresa, dove continuano a manifestarsi fenomeni di instabilità pomeridiana. Alla base di questa variabilità ci sono infiltrazioni di aria più fresca in quota, in grado di favorire la formazione di nubi e temporali nelle ore più calde della giornata.

Nei prossimi giorni il quadro meteorologico non dovrebbe subire grandi cambiamenti. L’anticiclone delle Azzorre continuerà a interessare buona parte dell’Europa e del Mediterraneo, ma tra il Mar Ionio e la Grecia resterà presente una debole goccia fredda. Questa configurazione potrà favorire temporali pomeridiani, soprattutto sui rilievi e nelle aree interne della Sicilia.

Più avanti, secondo le attuali proiezioni, potrebbe arrivare sul Mediterraneo centrale una nuova goccia fredda, accompagnata da venti di Maestrale, con possibile instabilità e un calo delle temperature. Vista però la distanza temporale, sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni in Sicilia

Lunedì 29 giugno

La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l’Isola. Dalla tarda mattinata, per effetto del riscaldamento diurno, potranno svilupparsi nubi nelle aree interne e sui rilievi montuosi, con possibili rovesci o temporali pomeridiani. In serata fenomeni in attenuazione e ampie schiarite. Venti deboli o a regime di brezza lungo le coste, con possibili raffiche nelle zone temporalesche. Mari calmi o poco mossi. Temperature stazionarie.

Martedì 30 giugno

Al mattino cielo poco nuvoloso su gran parte della Sicilia. Dalla tarda mattinata aumento della nuvolosità nelle zone interne e montuose, dove saranno possibili rovesci o temporali. Non si escludono locali sconfinamenti verso la fascia costiera orientale e meridionale. In serata generale miglioramento. Venti deboli variabili o di brezza, con raffiche improvvise in prossimità dei temporali. Mari calmi o poco mossi. Temperature senza variazioni rilevanti.

Mercoledì 1 luglio

Il mese di luglio si aprirà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Sicilia. Nelle ore centrali della giornata potranno formarsi addensamenti nelle aree interne, ma l’instabilità dovrebbe risultare meno marcata rispetto ai giorni precedenti, con fenomeni più localizzati. In serata ampie schiarite ovunque. Venti deboli e mari calmi o poco mossi. Temperature stazionarie.