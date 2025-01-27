METEO SICILIA: CLIMA PRIMAVERILE FINO A MARTEDÌ, MA PIOGGIA E VENTO ALL’ORIZZONTE

La Sicilia è attualmente interessata da un’area di alta pressione che garantisce tempo stabile e temperature sopra la media stagionale. Tuttavia, un graduale cambiamento del quadro meteorologico è att...

A cura di Redazione 27 gennaio 2025 12:24

Condividi