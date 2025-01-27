METEO SICILIA: CLIMA PRIMAVERILE FINO A MARTEDÌ, MA PIOGGIA E VENTO ALL’ORIZZONTE
La Sicilia è attualmente interessata da un’area di alta pressione che garantisce tempo stabile e temperature sopra la media stagionale. Tuttavia, un graduale cambiamento del quadro meteorologico è atteso nei prossimi giorni a causa dell’arrivo di correnti più instabili da ovest, che apporteranno un peggioramento del tempo ancora da inquadrare.
Alcuni modelli vedono una maggiore influenza di correnti umide meridionali che potrebbero alimentare tale area di instabilità apportando condizioni di maltempo più marcate, altri vedono un impianto meno solido con instabilità sparsa con fenomeni tuttavia poco organizzati.
Lunedì 27 gennaio 2025
Condizioni: Cielo prevalentemente poco o parzialmente nuvoloso per il transito di nubi medio alte.
Temperature: Massime comprese tra 19-21°C, minime compresa fra 9-14°C. Valori ancora superiori alle medie stagionali.
Venti: Deboli dai quadranti meridionali.
Mari: Poco mossi.
Martedì 28 gennaio 2025
Condizioni: cielo generalmente parzialmente nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, dal pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili locali fenomeni su settore tirrenico centrale.
Temperature: Stabili, con massime tra 19-20°C e minime tra 9-12°C.
Venti: Deboli dai quadranti meridionali, dal pomeriggio rotazione e rinforzo dei venti dai quadranti occidentali. Forte maestrale sul Canale di Sicilia.
Mari: generalmente mossi con tendenza a molto mosso il Canale di Sicilia.
Mercoledì 29 gennaio 2025:
Condizioni: Aumento della nuvolosità con possibili piogge sparse, dal pomeriggio fenomeni più insistenti e localmente intensi sul settore ionico, instabile con fenomeni disomogenei altrove.
Temperature: in deciso calo ovunque.
Venti: deboli o moderati di maestrale.
Mari: Mossi o molto mossi, soprattutto nel Tirreno e nel Canale di Sicilia.