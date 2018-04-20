95047

METEO SICILIA: CODICE GIALLA PURE PER LA GIORNATA DI DOMANI

A cura di Redazione Redazione
20 aprile 2018 16:28
La Protezione civile regionale ha diramato pochi minuti fa, il bollettino per la giornata di domani.

L'avviso prevede, pure per domani, per tutta la regione un allerta meteo gialla per condizioni meteo avverse.

L'allerta è valido fino alle 24 di domani, sabato 21  aprile.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

