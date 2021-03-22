METEO SICILIA, CONTINUA IL MALTEMPO: NUOVA ALLERTA “GIALLA” DELLA PROTEZIONE CIVILE

La vasta saccatura, estesa dal nord-Europa all’entroterra magrebino, tende a spostarsi verso Levante, associata ad un minimo barico sul basso Tirreno; nelle prossime ore il minimo depressionario si mu...

La vasta saccatura, estesa dal nord-Europa all’entroterra magrebino, tende a spostarsi verso Levante, associata ad un minimo barico sul basso Tirreno; nelle prossime ore il minimo depressionario si muoverà verso lo Ionio, favorendo una intensificazione delle correnti fredde settentrionali, con conseguente marcato aumento dei venti sulle regioni meridionali ed abbassamento della quota delle nevicate.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla serata di oggi, lunedì 22 marzo, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte sui crinali appenninici e sui settori costieri, sulla Campania, in successiva estensione su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Attese mareggiate sulle coste esposte. Inoltre dalle prime ore di domani, martedì 23 marzo, si prevedono nevicate al di sopra di 500-700 metri su Calabria e Sicilia, con locali sconfinamenti fino ai 300-400 metri sul versante tirrenico della Sicilia, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 23 marzo, allerta gialla sull’area del Basso Fortore in Puglia, sul settore costiero ionico della Basilicata, sui versanti Ionico e Tirrenico meridionali della Calabria, su buona parte della Sicilia orientale.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.