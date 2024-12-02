METEO SICILIA. DICEMBRE APRE CON PIOGGE, VENTI MODERATI E NEVE SUI MONTI
Con la giornata odierna inizia per convenzione l’inverno meteorologico, e lo farà con condizioni atmosferiche più consone al periodo in essere. Questo perché sul Mediterraneo centro orientale è presen...
Con la giornata odierna inizia per convenzione l’inverno meteorologico, e lo farà con condizioni atmosferiche più consone al periodo in essere. Questo perché sul Mediterraneo centro orientale è presente una circolazione depressionaria colma di aria fredda in quota che richiama verso le nostre regioni centro meridionali masse di aria moderatamente fredda ed instabile, che stanno determinando condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato, con associata una discreta diminuzione delle temperature e il ritorno della neve lungo i rilievi montuosi.
Nel corso delle prossime ore l’area di bassa pressione tenderà a portarsi ulteriormente verso levante ma continuerà a richiamare masse di aria fredda ed instabile con condizioni di instabilità anche nei prossimi giorni.
Successivamente il Mediterraneo centrale risulterà esposto all’afflusso di correnti moderatamente fredde e sempre instabili provenienti dal nord Atlantico che affluiranno lungo il bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre che tenderà ad espandersi verso nord.
Ciò favorirà il passaggio nel corso della settimana entrante, di diversi impulsi perturbati.
Ma adesso facciamo un passo indietro dando uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i primi giorni della settimana.
Tempo previsto per la giornata di Lunedì 2 Dicembre
Fin dal mattino su gran parte del territorio regionale avremo condizioni di cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con possibili precipitazioni sparse a carattere di moderata intensità specie lungo le aree centro settentrionali e occidentali dell’isola, fenomeni che potranno assumere carattere nevoso al di sopra dei 1400-1500 metri.
Venti moderati dai quadranti nord occidentali.
Mari generalmente mossi.
Temperature in lieve aumento.
Tempo previsto per la giornata di Martedì 3 Dicembre
Al mattino avremo condizioni di cielo nuvoloso ovunque con tendenza in giornata ad un ulteriore incremento della nuvolosità a partire da ovest. Tendenza entro la serata ad estendersi a gran parte del territorio regionale con possibili precipitazioni da deboli a moderate.
I venti tenderanno ad orientarsi dai quadranti occidentali e a divenire moderati.
Mari generalmente mossi.
Temperature in lieve ed ulteriore aumento.
Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 4 Dicembre
Su gran parte della regione avremo per buona parte della giornata condizioni di cielo che risulteranno da parzialmente nuvoloso a temporaneamente molto nuvoloso, con possibili precipitazioni a carattere sparso un po’ ovunque.
Venti da deboli a moderati in prevalenza dai quadranti occidentali.
Mari generalmente mossi.
Temperature senza grosse variazioni di rilievo.