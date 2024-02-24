METEO SICILIA. DIRAMATA ALLERTA ARANCIONE PER LA GIORNATA DI DOMANI, DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 SU CATANIA

Una nuova area di bassa pressione coinvolgerà dalla serata odierna lo Stretto di Sicilia e il bacino dello Ionio dando origine ad una fase di maltempo che interesserà le nostre regioni meridionali dov...

Una nuova area di bassa pressione coinvolgerà dalla serata odierna lo Stretto di Sicilia e il bacino dello Ionio dando origine ad una fase di maltempo che interesserà le nostre regioni meridionali dove si registreranno piogge sparse e locali temporali con associato aumento della ventilazione.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, sabato 24 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Dalla mattina di domani, domenica 25 febbraio, si prevedono inoltre venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Si segnalano, infine, mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, domenica 25 febbraio, allerta arancione sulla Sicilia centro-orientale e allerta gialla sui restanti settori dell’isola; allerta gialla anche su tutto il territorio di Calabria, Puglia, Campania e Basilicata al Sud, oltre che sui bacini della Lombardia settentrionale e su quelli del Veneto orientale al Nord.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE

L’allerta meteo si sposta al Sud Italia. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un avviso per “fenomeni intensi“.

L’aggiornamento è stato pubblicato alle 13 di oggi, 24 febbraio 2024. Ecco di seguito il testo integrale.

Dalle prime ore di domani, domenica 25 febbraio 2024, si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale:

- PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SULLA CAMPANIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RELATIVO SETTORE CENTROMERIDIONALE;

- PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA SICILIA;

- PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SU PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

SI PREVEDE INOLTRE, DAL POMERIGGIO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA SICILIA, IN ESTENSIONE DALLA SERA ANCHE ALLA CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RELATIVO SETTORE MERIDIONALE;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. SI PREVEDE INFINE, DAL TARDO POMERIGGIO DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL BASSO IONIO.

C.N.M.C.A.