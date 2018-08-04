METEO SICILIA: DIRAMATA ALLERTA “GIALLA” PER DOMANI 05 AGOSTO
A cura di Redazione
04 agosto 2018 16:24
Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato pochi minuti fa, il bollettino meteo, che prevede per la giornata di domani, 05 agosto,, un’allerta ‘gialla’ per rischio idrogeologico per tutta la regione Sicilia.
L’allerta gialla è uno stato di preallarme, una misura precauzionale che non significa per forza essere certi che si verificherà un evento calamitoso. Il suo significato principale è quello dell’essere pronti.
L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.
IL CODICE GIALLO PREVEDE:
- prestare attenzione
- non spostarsi se non necessario
- attenzione ai corsi d"acqua
- attenzionare la viabilita' su strade interessate da eventuali smottamenti e su territori a rischio idrogeologico.