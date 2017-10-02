95047

METEO SICILIA: DIRAMATA ALLERTA “GIALLA” PER DOMANI 3 OTTOBRE

Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato pochi minuti fa, il bollettino meteo, che prevede pure per la giornata di domani, 03 ottobre,  un'allerta 'gialla' per rischio idrogeologi...

02 ottobre 2017 16:41
Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato pochi minuti fa, il bollettino meteo, che prevede pure per la giornata di domani, 03 ottobre,  un'allerta 'gialla' per rischio idrogeologico per tutta la regione Sicilia.

L’allerta gialla è uno stato di preallarme, una misura precauzionale che non significa per forza essere certi che si verificherà un evento calamitoso. Il suo significato principale è quello dell’essere pronti.

L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.

