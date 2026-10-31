MALTEMPO IN ARRIVO PER OGNISSANTI Meteo Sicilia, domenica 1 novembre temporali e possibili nubifragi: allerta gialla

Peggioramento sulla Sicilia, con temporali localmente intensi e possibili allagamenti. Attenzione soprattutto alle Eolie e ai settori tirrenici. PRETEMP segnala anche il rischio di trombe marine.

SICILIA – Si preannuncia una domenica 1 novembre all'insegna dell'instabilità meteorologica in Sicilia. L'arrivo di aria più fredda sul Mediterraneo favorirà la formazione di temporali, con possibili precipitazioni localmente intense, soprattutto lungo le coste tirreniche e sulla parte nord-orientale dell'Isola.

A delineare il quadro è il bollettino di PRETEMP, il gruppo di previsione dei fenomeni temporaleschi intensi, che evidenzia la possibilità di rovesci particolarmente forti, episodi circoscritti di nubifragio e trombe marine.

La Protezione Civile ha inoltre diramato un'allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su diversi settori della Sicilia per domenica 1 novembre.

Eolie e Tirreno meridionale, possibili temporali intensi

Secondo PRETEMP, le condizioni atmosferiche favoriranno lo sviluppo di sistemi temporaleschi multicellulari, soprattutto sui bacini marittimi.

Particolare attenzione viene rivolta all'arcipelago delle Isole Eolie e alle aree limitrofe del Tirreno meridionale, dove è stato assegnato un livello 0 di pericolosità temporalesca.

In queste zone alcuni temporali potrebbero insistere sulla stessa area, provocando accumuli di pioggia localmente significativi.

Dalla tarda serata di domenica, al largo nel Tirreno meridionale, non si esclude inoltre la formazione di temporali più organizzati, alcuni dei quali potrebbero assumere caratteristiche supercellulari.

Sicilia orientale e Catanese, possibili rovesci localmente intensi

L'instabilità potrebbe interessare marginalmente anche le zone interne della Sicilia, con precipitazioni intense ma distribuite in maniera irregolare.

PRETEMP non esclude, nelle aree maggiormente vulnerabili, possibili episodi di allagamento improvviso, conosciuti come flash flood, qualora si verificassero temporali particolarmente intensi e persistenti.

Per la Sicilia orientale e il Catanese, tuttavia, non si prevedono fenomeni intensi e diffusi ovunque. Le precipitazioni potrebbero interessare alcune zone e risparmiare altre, rendendo difficile individuare con precisione le località maggiormente esposte.

Possibili trombe marine lungo le coste

Tra i fenomeni segnalati da PRETEMP figura anche la possibile formazione di trombe marine, prevalentemente sui bacini costieri o in mare aperto.

Si tratta di fenomeni la cui formazione non è certa, ma che potrebbero svilupparsi in presenza di particolari condizioni di instabilità atmosferica.

Allerta gialla della Protezione Civile: ecco le zone interessate

Per domenica 1 novembre, la Protezione Civile ha disposto l'allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico nelle seguenti zone della Sicilia:

Nord-orientale, versante tirrenico e Isole Eolie.

Centro-settentrionale, versante tirrenico.

Nord-occidentale, comprese Egadi e Ustica.

Nord-orientale, versante ionico.

Nelle altre zone dell'Isola è prevista una condizione di vigilanza verde.

Il Centro Meteorologico Siciliano conferma una giornata instabile, con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi soprattutto lungo le coste tirreniche e nella Sicilia nord-orientale.

Le previsioni restano soggette ad aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda l'esatta localizzazione dei fenomeni più intensi. Si raccomanda pertanto di seguire gli avvisi ufficiali della Protezione Civile.