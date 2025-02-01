METEO SICILIA: DOMENICA 2 FEBBRAIO ALLERTA ARANCIONE SUI VERSANTI TIRRENICO E IONICO NORD-ORIENTALI, GIALLA SUL RESTO DELL’ISOLA

La Protezione Civile ha appena rilasciato il bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per domani, domenica 02 febbraio 2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.Rientrano in allerta ARA...

La Protezione Civile ha appena rilasciato il bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per domani, domenica 02 febbraio 2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Rientrano in allerta ARANCIONE-PREALLARME:

ZONA A Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie – ZONA I Nord-Orientale, versante ionico

Rientrano in allerta GIALLA – ATTENZIONE:

ZONA B Centro-Settentrionale, versante tirrenico – ZONA C Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica – ZONA D Sud-Occidentale e isola di Pantelleria – ZONA E Centro-Meridionale e isole Pelagie – ZONA F Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia – ZONA G Sud-Orientale, versante ionico – ZONA H Bacino del Fiume Simeto

Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ha pubblicato alle ore 13 di oggi, 01 febbraio 2025, un nuovo avviso per "fenomeni intensi" che interesseranno diverse regioni italiane.

Secondo quanto riportato nell'avviso, dalla serata di oggi, sabato 01 febbraio 2025, e per le successive 36 ore, si prevedono precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, su Sicilia e Sardegna. I fenomeni sono destinati ad estendersi, a partire dalle prime ore di domani, domenica 02 febbraio 2025, anche a Calabria, Campania, Basilicata e Puglia.

Durante il verificarsi di questi fenomeni, si prevede anche una frequente fulminazione e forti raffiche di vento. Le autorità raccomandano pertanto la massima attenzione, specialmente nelle zone più esposte agli effetti di questi eventi meteo avversi.

L'Aeronautica Militare continuerà a monitorare la situazione e fornirà aggiornamenti in caso di evoluzioni significative.