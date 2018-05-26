METEO SICILIA: Ecco l'assaggio d'estate, arriva l'anticiclone nord-africano

Il prossimo weekend avrà un sapore d’estate in tutta Italia, ma soprattutto in Sicilia, le prime punte oltre i 30 °C si stanno registrando in queste ore nelle pianure interne della Sicilia, tra l'entroterra catanese e l'Ennese; di poco al di sotto i valori su Trapanese, Nisseno e Siracusano ma il clou del caldo giungerà solo nei primi giorni della prossima settimana. Un quadro dai sapori estivi accompagnato da scarsa ventilazione e mari calmi.

Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Vincenzo Insinga, l'espansione dell'anticiclone nord-africano sul Mediterraneo centrale si concretizzerà proprio durante il weekend favorendo l'afflusso di aria calda per il periodo direttamente dal deserto libico.

Unitamente a condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato è atteso dunque un ulteriore aumento delle temperature. Da segnalare solo il transito di innocue velature nel corso della giornata di domenica.

Entrando nel dettaglio, i valori massimi, già nel weekend, risulteranno prossimi o addirittura superiori ai 30 °C un po' su tutto il territorio regionale (lungo i litorali e su tutte le pianure interne). Temperature leggermente più contenute (intorno ai 25 °C) solo lungo la fascia tirrenica, per effetto di venti settentrionali che trasporteranno aria relativamente più fresca proveniente dal Tirreno.

Un ulteriore rialzo termico è previsto per lunedì e soprattutto martedì, quando giungeranno anche moderati venti di Scirocco al largo del Trapanese. Ciò in attesa di un probabile cedimento dell'anticiclone nella seconda parte della settimana.

