METEO SICILIA: FORTE ONDATA DI CALDO AFRICANO, SETTIMANA ROVENTE CON PUNTE DI 42°
Sul Mediterraneo centrale, come riporta il sito centrometeosicilia.it, dopo il passaggio di una debole perturbazione di origine nord africana, si andrà incontro ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, per via di un incremento della pressione atmosferica che si avvarrà di un contributo sub tropicale in quota che verrà alimentato da una saccatura atlantica in arrivo nei prossimi giorni tra la penisola Iberica ed il vicino Atlantico.
L’arrivo tra l’Europa occidentale ed il nord Africa di questa saccatura con massa di aria fresca ed instabile attiverà verso il Mediterraneo centrale un flusso di aria molto calda proveniente direttamente dall’entroterra sahariano che, a partire dalla giornata di martedì, investirà gran parte delle regioni centro meridionali, specie la Sardegna ed in parte la Sicilia soprattutto occidentale, dove sarà raggiunta da isoterme intorno ai 1500 metri di quota sui +24/+25°C.
Ciò si tradurrà in un deciso rialzo termico maggiormente avvertito lungo le aree interne ma anche lungo le aree montuose, in quanto non raggiunte dalle brezze marine.
Ad accentuare il caldo anche l’effetto subsidenza, ossia la compressione dei vari strati dell’atmosfera dato che nei regimi di alta pressione si attivano dei moti discendenti, ossia dall’alto verso il basso che inibiscono la formazione delle nubi e al contempo favoriscono un ulteriore surriscaldamento della massa d’aria.
Ma adesso passiamo a dare uno sguardo dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.
Tempo previsto per Lunedì 17 Giugno
Al primo mattino avremo inizialmente condizioni di cielo nuvoloso lungo le aree centro orientali dell’isola, con qualche residuo fenomeno tra il messinese ed il comprensorio etneo ma in miglioramento durante l’arco della giornata.
Altrove la giornata vedrà condizioni di cielo poco nuvoloso.
Venti che risulteranno deboli di direzione variabile.
Mari calmi o poco mossi.
Temperature che tenderanno a guadagnare qualche grado rispetto ad oggi.
Tempo previsto per Martedì 18 Giugno
Fin dal mattino e per tutto il resto della giornata avremo ovunque condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.
Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.
Mari generalmente calmi o poco mossi.
Temperature in ulteriore aumento, più sensibile lungo le aree interne dell’isola dove durante il giorno si potranno raggiungere punte di 37/+38°C.
Tempo previsto per Mercoledì 19 Giugno
Giornata che vedrà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque salvo qualche locale velatura di passaggio.
Venti in prevalenza deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, salvo dei temporanei rinforzi di Scirocco lungo il settore occidentale dell’isola.
Mari generalmente calmi o poco mossi, mentre risulterà temporaneamente mosso il Canale di Sicilia al largo.
Temperature in ulteriore aumento con punte prossime ai 42°C su gran parte delle aree interne dell’isola.