METEO SICILIA. INIZIO “SETTIMANA COL FREDDO ARTICO: DA MARTEDÌ, VARIABILITÀ E TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE

Una vasta area anticiclonica estesa dal medio Atlantico fin verso l’Europa nord orientale continua indirettamente a condizionare il tempo su buona parte del Mediterraneo centro occidentale e sulle nostre regioni in quanto, da questa posizione, favorisce l’afflusso lungo il suo bordo orientale di masse di aria fredda ed instabili in arrivo dal Mare di Barents.

In seno a queste correnti sono presenti degli impulsi perturbati a carattere freddo che una volta giunti sul Mediterraneo centro occidentale danno origine alla formazione di circolazioni depressionarie secondarie, che nei primi giorni della settimana entrante daranno vita a condizioni di tempo instabile su buona parte delle regioni italiane, ed in misura più marginale sulla nostra isola, soprattutto il comparto orientale.

Il tutto sarà accompagnato da un campo termico che risulterà di diversi gradi al di sotto delle medie stagionali.

In tendenza per la giornata del 25 Aprile si avrebbe un miglioramento delle condizioni atmosferiche per via di un graduale incremento da ovest di un campo di alta pressione, ma su questo ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti, intanto diamo uno sguardo in dettaglio a ciò che ci aspetta per i prossimi giorni.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 22 Aprile

La giornata vedrà su buona parte del nostro territorio regionale condizioni di cielo nuvoloso per il passaggio di nubi stratificate in arrivo da sudovest ma a cui non saranno associati fenomeni degni di nota, salvo qualche addensamento nuvoloso più intenso lungo il comprensorio etneo dove sarà possibile qualche isolata precipitazione.

Nel corso della serata tendenza ad attenuazione della nuvolosità con ampie schiarite specie lungo il settore occidentale dell’isola.

Venti deboli di direzione variabile su gran parte della Sicilia, eccetto lungo il settore sudorientale dell’isola dove saranno moderati dai quadranti nord orientali.

Mari generalmente poco mossi, localmente mosso risulterà il mar Ionio.

Temperature in lieve aumento con i valori che si porteranno entro le medie del periodo.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 23 Aprile

In mattinata avremo sulla Sicilia centrale ed orientale condizioni di cielo nuvoloso con qualche isolato fenomeno lungo il comprensorio etneo, in giornata anche lungo il settore tirrenico centrale ed orientale.

In serata tendenza ad una parziale attenuazione della nuvolosità quasi ovunque, eccetto lungo il settore tirrenico dove insisterà della nuvolosità e qualche isolato fenomeno di debole intensità.

Venti da moderati a localmente forti dai quadranti nord occidentali.

Mari generalmente mossi con moto ondoso in ulteriore aumento lungo il Canale di Sicilia.

Temperature in generale flessione a partire da ovest.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 24 Aprile

In mattinata a partire dalla Sicilia occidentale si assisterà ad un’intensificazione della nuvolosità a cui saranno associate delle precipitazioni a carattere sparso da deboli a moderate, in graduale estensione durante la giornata al rimanente territorio regionale. Le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso a partire dai 1400-1500 metri specie lungo le aree montuose della Sicilia settentrionale.

In serata parziale attenuazione della nuvolosità, specie lungo le aree centro orientali dell’isola, mentre qualche fenomeno insisterà lungo le aree occidentali e settentrionali dell’isola.

Venti moderati con locali rinforzi dai quadranti occidentali.

Mari da mossi a localmente molto mossi.

Temperature in ulteriore lieve calo con i valori che risulteranno mediamente intorno ai 3-4° al di sotto delle medie del periodo, specie per quanto riguarda i valori diurni.