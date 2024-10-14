METEO SICILIA: INIZIO SETTIMANA CON TEMPERATURE ESTIVE E ASSENZA DI PIOGGE

Sul Mediterraneo centrale tende ad affermarsi un campo di alta pressione in quota di matrice sub tropicale mentre, al livello del mare si andrà ad isolare e a rafforzare una vasta area di alta pressio...

Sul Mediterraneo centrale tende ad affermarsi un campo di alta pressione in quota di matrice sub tropicale mentre, al livello del mare si andrà ad isolare e a rafforzare una vasta area di alta pressione centrata in prossimità delle repubbliche baltiche, andando a porre un freno all’avanzata da ovest di una saccatura atlantica. Ciò comporterà sulla nostra regione un inizio di settimana all’insegna del tempo stabile e soleggiato che sarà accompagnato da un ulteriore rialzo termico.

Successivamente, in base ad alcuni aggiornamenti modellistici, la saccatura atlantica nel suo movimento verso levante potrebbe dare vita, lungo il Mediterraneo centro occidentale, ad una circolazione depressionaria chiusa, ossia isolata dal flusso perturbato atlantico che successivamente si potrebbe portare fin verso le isole maggiori determinando un peggioramento delle condizioni atmosferiche durante la seconda parte della settimana.

Ma di questa evoluzione né riparleremo nei prossimi aggiornamenti vista la distanza temporale.

Per il momento ci soffermeremo sulle condizioni atmosferiche previste per i primi giorni della settimana.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 14 ottobre

Fin dalle prime ore del mattino avremo su gran parte dell’isola condizioni di cielo poco nuvoloso con qualche velatura di passaggio.

I venti risulteranno deboli di direzione variabile.

Mari generalmente poco mossi.

Temperature in graduale aumento.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 15 ottobre

In mattinata e per buona parte della giornata avremo condizioni di tempo prevalentemente soleggiato, salvo il passaggio di qualche innocua velatura.

Venti inizialmente deboli di direzione variabile con tendenza nel corso della seconda parte della giornata, a disporsi dai quadranti meridionali ad iniziare dal trapanese.

Mari calmi o poco mossi con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso lungo il Canale di Sicilia.

Temperature in ulteriore aumento, sia nei valori diurni che in quelli notturni.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 16 ottobre

In mattinata avremo condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, tendenza durante il corso della giornata ad una graduale intensificazione della nuvolosità a partire dal trapanese e in estensione nel corso della serata al rimanente territorio regionale.

Venti da moderati a localmente forti provenienti dai quadranti meridionali, ossia da Ostro e Scirocco.

Mari: mosso il Canale di Sicilia, da poco mossi a localmente mossi i rimanenti mari.

Temperature in ulteriore aumento, specie lungo il settore tirrenico.