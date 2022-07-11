METEO SICILIA. INIZIO SETTIMANA IN COMPAGNIA DELL’ANTICICLONE DELLE AZZORRE CON CALDO MODERATO

Dopo un lungo periodo caratterizzato dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice nord Africano, che ha determinato condizioni di tempo stabile e soleggiato e accompagnato da temperature...

Dopo un lungo periodo caratterizzato dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice nord Africano, che ha determinato condizioni di tempo stabile e soleggiato e accompagnato da temperature ben al di sopra delle medie, nel corso degli ultimi giorni si è assistito ad una sostanziale variazione dell’impianto barico in area Euro Atlantica.

Questo ha permesso all’anticiclone delle Azzorre di espandersi verso levante, ossia verso l’Europa occidentale, determinando il riassorbimento della lacuna barica responsabile di questa prolungata ondata di calore.

La spinta anticiclonica azzorriana ha favorito la discesa lungo il suo bordo orientale di masse di aria fresca ed instabile di origine nord atlantica, che hanno accompagnato il passaggio lungo la nostra Penisola di un sistema frontale che ha interessato marginalmente anche la nostra isola, determinando condizioni atmosferiche localmente instabili specie lungo il settore tirrenico, con annesso un discreto calo termico e intensa ventilazione dai quadranti settentrionali.

Nel corso dei prossimi giorni , come annuncia il sito centrometeosicilia.it si assisterà ad una graduale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, accompagnato da un nuovo moderato incremento delle temperature grazie all’espansione da ovest dell’anticiclone delle Azzorre, con il ritorno della classica estate Mediterranea.

Ma adesso dopo quest’analisi diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per Lunedì 11 luglio

In mattinata avremo su gran parte del territorio regionale condizioni atmosferiche generalmente stabili e soleggiate, con tendenza nel corso delle ore centrali del giorno ad in incremento della nuvolosità specie lungo le aree interne della Sicilia centro orientale, a cui potranno essere associate delle locali precipitazioni, in particolar modo lungo il comprensorio etneo. In serata si assisterà ad una graduale dissipazione della nuvolosità con i cieli che ovunque torneranno sereni.

Venti deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi nel trapanese.

Mari poco mossi, localmente mossi risulteranno il Canale di Sicilia ed il mar Tirreno.

Temperatura in lieve aumento, specie le massime.

Tempo previsto per Martedì 12 luglio

Giornata che fin dalle prime ore del mattino vedrà condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque, salvo qualche annuvolamento pomeridiano lungo il comprensorio etneo ed i rilievi montuosi della Sicilia orientale, dove non si esclude qualche isolata precipitazione

I venti saranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari calmi o poco mossi.

Temperature in lieve aumento.

Tempo previsto per Mercoledì 13 luglio

Fin dal primo mattino avremo ovunque cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si assisterà lungo le aree interne della Sicilia centro orientale alla formazione e allo sviluppo di nubi ad evoluzione diurna, a cui potranno essere associate delle locali precipitazioni in riassorbimento nel corso della serata quando il cielo tornerà poco nuvoloso ovunque.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari generalmente calmi o poco mossi.

Temperature generalmente stazionarie o in lieve aumento.

