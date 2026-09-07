METEO SICILIA, L’ESTATE NON MOLLA: CALDO FINO A MERCOLEDÌ, DA GIOVEDÌ POTREBBE CAMBIARE TUTTO
SICILIA, ANCORA CALDO MA POTREBBE CAMBIARE TUTTO: DA GIOVEDÌ PIOGGE E TEMPERATURE IN CALO
Nonostante l’ingresso nella stagione autunnale dal punto di vista meteorologico, in Sicilia il tempo continua a mantenere caratteristiche pienamente estive. Sull’area del Mediterraneo centro-occidentale resta infatti ben presente una vasta zona di alta pressione, sostenuta anche da correnti subtropicali in quota.
Questa situazione continuerà a garantire condizioni prevalentemente stabili almeno nei primi giorni della nuova settimana, con cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi e temperature ancora superiori alle medie del periodo.
Lunedì 7 settembre
La giornata sarà caratterizzata fin dal mattino da cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Sicilia. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone interne e i rilievi montuosi durante le ore pomeridiane.
I venti saranno deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature senza variazioni significative.
Martedì 8 settembre
Anche martedì inizierà con condizioni di tempo stabile e cielo prevalentemente sereno.
Dalla tarda mattinata è però previsto un aumento della nuvolosità soprattutto nelle aree interne della Sicilia centrale e orientale. In queste zone non si esclude la possibilità di qualche isolata precipitazione.
In serata la nuvolosità tenderà gradualmente a diminuire, lasciando spazio a nuove schiarite.
Le temperature resteranno elevate e ancora diversi gradi sopra le medie stagionali.
Mercoledì 9 settembre
Mercoledì mattina il cielo sarà ancora sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Nel corso della giornata saranno possibili addensamenti nelle zone interne, destinati comunque ad attenuarsi entro la serata.
Venti generalmente deboli, con possibili rinforzi meridionali sul Canale di Sicilia. Mari calmi o poco mossi, localmente mosso il Canale di Sicilia.
Possibile cambiamento da giovedì
Una prima variazione più significativa potrebbe arrivare a partire da giovedì. Le attuali tendenze indicano infatti la possibilità di precipitazioni accompagnate da un calo delle temperature.
Si tratta comunque di una previsione ancora a diversi giorni di distanza e che dovrà essere confermata dai prossimi aggiornamenti.
Per il momento, dunque, la Sicilia continuerà a vivere giornate dal sapore estivo, con caldo, sole e temperature ancora sopra la media.