METEO SICILIA. NUOVO PEGGIORAMENTO CON FREDDO PIOGGE E NEVE IN MONTAGNA

Nel corso dei prossimi giorni lungo il Mediterraneo centrale continuerà ad insistere quest’area di bassa pressione costantemente alimentata da masse di aria fredda ed instabile provenienti dall’Europa...

Nel corso dei prossimi giorni lungo il Mediterraneo centrale continuerà ad insistere quest’area di bassa pressione costantemente alimentata da masse di aria fredda ed instabile provenienti dall’Europa centro settentrionale, determinando condizioni di diffusa instabilità su buona parte delle regioni centro meridionali e della Sicilia.

Nelle giornate di Martedì e di Mercoledì si assisterà ad una graduale attenuazione della morsa del maltempo in quanto la circolazione di bassa pressione tenderà gradualmente ad allontanarsi verso levante ed ad attenuarsi.

Ma adesso dopo questa breve analisi diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per Martedì 9 Gennaio

Fin dalla mattinata e per gran parte della giornata lungo il settore centro settentrionale ed occidentale della Sicilia avremo condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con possibili precipitazioni sparse di moderata intensità, anche se non sono da escludere dei locali rovesci o temporali. I fenomeni assumeranno carattere nevoso a partire dai 1200-1300 metri.

Altrove, specie lungo le aree meridionali ed orientali dell’isola, la nuvolosità risulterà meno compatta con le schiarite che risulteranno più ampie.

In serata tendenza ad un ulteriore attenuazione della nuvolosità, salvo lungo le aree tirreniche dove saranno possibili delle precipitazioni a carattere sparso.

Venti moderati o localmente forti provenienti dai quadranti nord occidentali.

Mari molto mossi specie il Canale di Sicilia ed il mar Tirreno con tendenza in serata ad una graduale attenuazione del moto ondonso.

Temperature in lieve e generale aumento ovunque.

Tempo previsto per Mercoledì 10 Gennaio

Nel corso della mattinata avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso ovunque con qualche addensamento più intenso lungo il settore orientale della Sicilia dove non si escludono delle precipitazioni di moderata intensità con qualche fenomeno più intenso lungo il comprensorio etneo.

Nel corso del pomeriggio ed in serata nuova intensificazione della nuvolosità a partire dal settore occidentale e sud occidentale dell’isola per l’instaurarsi di un flusso di correnti più umide e temperate dai quadranti meridionali che potranno dare vita a degli addensamenti nuvolosi a cui potranno essere associati dei fenomeni di debole e moderata intensità.

Qualche fenomeno più intenso insisterà lungo il comprensorio etneo.

Venti inizialmente deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali, tendenza dalla serata a disporsi dai quadranti meridionali e a rinforzare a partire dalla Sicilia occidentale.

Mari generalmente mossi.

Temperature in lieve ed ulteriore aumento ovunque.