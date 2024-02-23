METEO SICILIA, OCCHIO AL CICLONE NEL FINE SETTIMANA CON TEMPORALI E CALO TERMICO

Sono in arrivo 5 giorni di maltempo, con piogge e vento forte.Previste anche abbondanti nevicate sulle Alpi dove cadrà oltre un metro di neve.E' quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazion...

Sono in arrivo 5 giorni di maltempo, con piogge e vento forte.

Previste anche abbondanti nevicate sulle Alpi dove cadrà oltre un metro di neve.

E' quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. I primi cambiamenti si verificheranno già nelle prossime ore. "Inizierà a piovere in modo più intenso sulle regioni di Nord-Ovest - afferma - ma il cielo si coprirà anche al Centro.

La neve inizialmente cadrà oltre i 1500 metri, specie tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale". Dal tardo pomeriggio entreremo nel clou della perturbazione atlantica, che porterà un'intensificazione dei fenomeni: sono attese nevicate moderate sulle Alpi nord-occidentali e piogge sparse sulla Pianura Padana che abbatteranno lo smog.

Venerdì 23 febbraio la formazione di un ciclone sul Golfo Ligure farà peggiorare ulteriormente il tempo portando abbondanti nevicate sulle Alpi centro-orientali, venti forti e piogge su quasi tutto il Centro-Nord. Solo al Sud avremo ancora delle schiarite ma, gradualmente, il tempo si ingrigerà anche al meridione.

Nel weekend il clima sarà di stampo invernale anche se non particolarmente rigido, ma in linea con le medie del periodo. Il maltempo perdurerà al Nord fino a lunedì poi, da martedì le piogge intense potrebbero insistere al meridione fino all'inizio di marzo.

Nel dettaglio -

Giovedì 22. Al nord: precipitazioni via via più diffuse, neve sulle Alpi; più asciutte l'Emilia Romagna e il basso Veneto. Al centro: nuvoloso, piogge sull'Alta Toscana. Al sud: bel tempo prevalente.

Venerdì 23. Al nord: precipitazioni diffuse, specie in Liguria e Nord-Est; tanta neve sulle Alpi centro-orientali. Al centro: piogge diffuse specie sul versante tirrenico. Al sud: peggiora in Campania.

Sabato 24. Al nord: peggiora nel pomeriggio con piogge sparse.

Al centro: rovesci pomeridiani su Toscana e Sardegna. Al sud: maltempo diffuso con piogge e rovesci.

- Tendenza: lunedì e martedì piogge quasi ovunque.