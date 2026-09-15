Meteo Sicilia, oggi allerta gialla e avviso PRETEMP: temporali, grandine e possibili trombe marine

Fenomeni più probabili tra pomeriggio e notte, soprattutto sui settori ionici

SICILIA – Resta alta l’attenzione sul fronte meteo nella giornata di oggi, martedì 15 settembre 2026. Alla già prevista allerta gialla della Protezione Civile regionale si aggiunge l’avviso PRETEMP per la possibilità di temporali sparsi, localmente anche intensi, sulla Sicilia.

La Protezione Civile ha disposto per oggi il livello di allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su cinque zone dell’Isola, comprendendo i settori sud-orientali, ionici, il bacino del fiume Simeto e parte della Sicilia nord-orientale.

Secondo PRETEMP, l’allontanamento verso est del minimo di pressione che ha interessato le regioni meridionali favorirà condizioni progressivamente più stabili su buona parte del territorio. Sulla Sicilia e sulle regioni ioniche, tuttavia, rimarranno condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali.

Per l’Isola è stato indicato un livello 0 PRETEMP, con fenomeni più probabili soprattutto tra il pomeriggio e le ore notturne.

I temporali dovrebbero presentarsi prevalentemente in maniera isolata e non organizzata, ma localmente potrebbero risultare intensi.

Tra i fenomeni associati vengono segnalate la possibilità di piogge intense e concentrate in poco tempo, grandine generalmente di piccole dimensioni e trombe marine, soprattutto nelle aree costiere.

L’instabilità rimane infatti presente tra il Mar Ionio e il basso Tirreno, dove le condizioni atmosferiche potrebbero favorire lo sviluppo di singole celle temporalesche.

Non significa che i fenomeni interesseranno uniformemente tutta la Sicilia: i temporali potranno svilupparsi in maniera molto localizzata, lasciando anche vaste aree completamente asciutte.

Per il Catanese, parte del territorio rientra nelle zone per le quali la Protezione Civile regionale ha disposto l’allerta gialla valida fino alle 24 di oggi.

Si raccomanda quindi attenzione soprattutto in presenza di improvvisi rovesci intensi, lungo le strade soggette ad allagamenti e nelle aree costiere in caso di rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche.