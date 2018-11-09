METEO: SICILIA OVEST, ALLERTA ARANCIONE, GIALLA NEL RESTO DELLA SICILIA
AVVISO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO - VALIDITA': dalle ore 16:00 di oggi 9 fino alle ore 24:00 di domani 10 novembre 2018
CONDI-METEO AVVERSE:
DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 10 NOVEMBRE 2018, E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, IN PARTICOLARE SUI SETTORI OCCIDENTALI E MERIDIONALI.
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA', FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040